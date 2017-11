In ihrer Debutsingle “Dawn” (VÖ 03.11.2017) zeichnet das Elektropop-Duo WATERGLOW aus der Schweiz das Bild eines jungen Menschen an der Schwelle zur Freiheit, gefangen zwischen den Erwartungen anderer und der Last folgenschwerer Entscheidungen. Ein unsicherer Charakter in einer unsicheren Zeit. https://de-de.facebook.com/waterglowmusic/

Related