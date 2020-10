WARDRUNA :: Video zum Titeltrack ihres neuen Albums online

Der Titeltrack des neuen Wardruna Albums “Kvitravn” (weißer Rabe) ist erschienen, u.a. als Video bei YouTube. Das neue Album erscheint weltweit am 22. Januar 2021 und kann in verschiedenen Formaten und Bundles auf www.wardruna.com vorbestellt werden. facebook.com/wardruna/

Bandleader Einar Selvik sagt über ‘Kvitravn’: “Ich freue mich so sehr, dass ich diesen Song endlich mit euch teilen kann. ‘Kvitravn’ ist ein Lied über die Tradition von Tieren als Führer und über den Symbolismus und die Legenden von heiligen weißen Tieren, die sich in der nordischen und anderen Kulturen auf der ganzen Welt wiederfinden. Diese hochangesehenen Kreaturen, egal ob Rabe, Schlange, Bär, Elch, Rentier, Elefant oder Löwe ? werden in der animistischen Tradition als prophetische, göttliche Boten und als Reinheit und Erneuerung repräsentierende Hüter sowie als Brücken zwischen den Welten betrachtet.”