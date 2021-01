WARDRUNA :: Lyric Video “Skugge” vom neuen Album

Eine Woche vor Veröffentlichung ihres neuen Albums ‘Kvitravn’ am 22. Januar, haben WARDRUNA heute den Song “Skugge” (deutsch: Schatten) und das zugehörige Lyric Video veröffentlicht, eine schaurige akustische Reise, die den Dialog zwischen Mensch und Schatten vertont. Das grüblerische Intro von ‘Skugge’ erinnert an die subtile Größe des Fan-Favoriten ‘Helvegen’ (vom 2013er Album Runaljod-Yggdrasil), in dem die Wardruna-typische Verschmelzung von hypnotischen Percussions und zerbrechlichem Gesangt in den Vordergrund tritt.

Jeder Track auf ‘Kvitravn’ ist bedeutungsvoll und beschäftigt sich mit den philosophischen, esoterischen und den Nordischen Mythen und damit, wie alte Traditionen die menschliche Natur und die Natur als solches definieren. ‘Skugge’ ist ein ganz besonderer Song, denn er richtet den Fokus nach Innen, und wie Einar Selvik sagt: “Es ist ein Lied über Schatten, Echos und die Balance zwischen dem Suchen von Antworten und interner wie externer Weisheit.” Das ‘Skugge’ Lyric Video erlaubt es dem Hörer, sich auf eine Reise tief in die Welt von Wardruna zu begeben und bietet Platz zum Nachdenken.

Das Lyric Video wurde von Ragnarok Film produziert: Ole Fredrik Wannebo (Produzent und Regisseur), Toni Kotka (Fotografie und Schnitt) und Sverre Brandtzæg (Produktionsassistenz).

Das neue Album ‘Kvitravn’ erscheint via Columbia/Sony Music am 22. Janur und kann in unterschiedlichen Versionen vorbestellt werden: https://wardruna.lnk.to/Kvitravn_Album