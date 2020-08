WACKEN OPEN AIR 2021 :: Erste Bands fürs ausverkaufte Festival bestätigt

Alle 75.000 Karten für das W:O:A 2021, das vom 29. bis 31. Juli 2021 stattfinden wird, sind bereits vergriffen, nun geben die Veranstalter die ersten Bands bekannt, auf die sich die Metal-Fans freuen dürfen. Mit dabei sind: Judas Priest (“50 Heavy Metal Years”-Show), Hämatom, Dropkick Murphys, As I Lay Dying, Rose Tattoo, Tarja, Lordi, Death SS, Venom und Moonspell.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das diesjährige Wacken Open Air nicht stattfinden, weswegen es im schleswig-holsteinischen Dorf Wacken derzeit sehr viel ruhiger ist als üblicherweise am letzten Juli-Wochenende. Mit einer Tradition wird dennoch nicht gebrochen: Am heutigen Samstag, der den letzten Programmtag des Festivals markiert hätte, werden die ersten Bands für die kommende Ausgabe bekannt gegeben.

“Wir sind unseren Fans für ihr Vertrauen, das sie uns oohne Wissen um auftretende Bands geschenkt haben, unendlich dankbar. Daher hoffen wir, dass sie sich über diese ersten Ankündigungen für 2021 ebenso sehr freuen, wie wir. Wir führen weiterhin Gespräche mit vielen Bands, die für dieses Jahr geplant waren, und haben außerdem noch ein paar Überraschungen parat, die wir im Laufe der kommenden Monate enthüllen werden”, erklärt W:O:A-Festivalgründer Holger Hübner.

Sein Kompagnon Thomas Jensen ergänzt: “Weil dieses Jahr so vieles ungewohnt ist, möchten wir mit der heutigen Ankündigung am traditionellen Tag ein kleines bisschen Normalität simulieren. Wir können es jetzt schon kaum erwarten, diese und viele weitere großartige Bands kommendes Jahr in Wacken begrüßen zu dürfen. Die Zeit bis dahin werden wir nutzen, um ihnen und den Metalheads wieder ein spektakuläres Live-Erlebnis unter unserem ‘Horror‘-Jahresmotto zu präsentieren..”

Wer nicht bis 2021 auf Wacken-Feeling warten möchte, kann es sich mit exklusiven Auftritten, die in den letzten Tagen im Rahmen des Streaming-Events Wacken World Wide zu erleben waren, nach Hause holen. Dazu gehören ganz besondere und exklusiv für Wacken World Wide produzierte Shows von Sabaton, Heaven Shall Burn, Kreator, Blind Guardian, In Extremo, Hämatom und Beyond The Black, die durch noch nie dagewesene, innovative Mixed-Reality-Technologie begeistern. Abzurufen ist all das bei MagentaMusik 360, ausgewählte Clips finden sich außerdem auf WackenTV.