VREID :: “In the Mountains of Sognametal”-Konzert im Fullstream

Die norwegischen Black’n’Roll-Veteranen VREID haben ihr gesamtes “In the Mountains of Sognametal”-Konzert über Youtube veröffentlicht. Einige Monate nach Beginn der Pandemie spielte die Band eine einzigartige Show. Vor der atemberaubenden Kulisse ihres Bergbauernhofs in Sogndal (Norwegen) und inmitten unberührter Winterlandschaften spielten VREID einen Set aus ihrer gesamten Sognametal-Geschichte. Dazu gehörten Lieder, die noch nie zuvor live gespielt wurden, und sogar ein paar WINDIR-Tracks. Valfars Bruder Vegard und die ehemalige MISTUR-Sängerin Odne waren während des Konzerts zu Gast. www.facebook.com/vreidofficial

VREID songwriter and bass guitarist Jarle Hváll Kvåle comments: “It was such a unique experience. It was a moment where we embraced our entire legacy, and I am so proud of how it came together. It was organized with a true Sognametal spirit, in a strong DIY manner with help from our closest friends and family. The response to the stream was overwhelming and we hope that when this pandemic is over, we can invite the audience to watch a special concert in the same surroundings. That would be mind blowing.”