VOLBEAT :: Neue Single + Video “Last Day Under The Sun”

Nach den beiden Songs “Leviathan” und “Parasite” veröffentlichen VOLBEAT nun den nächsten Vorboten auf ihr neues Album “Rewind, Replay, Rebound”, das am 02. August erscheinen wird. Die neue Single “Last Day Under The Sun” ist ab sofort erhältlich.

Volbeat bauen auf dem neuen Album “Rewind, Replay, Rebound” auf ihrem punkigen Rock-Sound auf und fordern sich dennoch immer wieder heraus: “Der springende Punkt für uns im Studio ist, dass du noch etwas zu beweisen hast – nicht nur für die Fans, sondern vor allem für dich selbst”, sagt Poulsen. “Ohne die Arbeit, die wir in der Vergangenheit geleistet haben, wären wir nicht in der Lage, dieses Album zu machen. Egal wie alt die Band wird oder wie viele Platten wir machen, es wird immer diesen typischen Sound geben.”

REWIND, REPLAY, REBOUND WORLD TOUR mit VOLBEAT, DANKO JONES & BARONESS

Freitag, 01. November 2019 | Berlin, Mercedes-Benz Arena

Sonntag, 03. November 2019 | Stuttgart, Schleyerhalle

Dienstag, 05. November 2019| Zürich, Hallenstadion

Donnerstag, 07. November 2019 | Frankfurt, Festhalle

Freitag, 08. November 2019 | München, Olympiahalle

Sonntag, 10. November 2019 | Leipzig, Arena

Montag, 11. November 2019 | Hamburg, Barclaycard Arena

Dienstag, 12. November 2019 | Hamburg, Barclaycard Arena

Donnerstag, 14. November 2019 | Köln, Lanxess Arena

Freitag, 15. November 2019 | Köln, Lanxess Arena