VOLBEAT :: “Hokus Bonus” Vinyl-only

VOLBEAT veröffentlichen “Hokus Bonus” in Europa: Diese reine Vinyl-Compilation enthält Bonus Tracks, die die Fans nur von den Special Editions der Studioalben kennen. Viele dieser Stücke waren bisher noch nie auf Platte erhältlich.

Die auf Yellow Smoke Vinyl gepresste LP wird auf 6000 nummerierte Exemplare limitiert sein, das Cover-Artwork stammt vom langjährigen Volbeat-Illustrator Karsten Sand. “Hokus Bonus” bringt Tracks wie “Slaytan”, “Under The Influence” und “Immortal But Destructable” zum ersten Mal auf Vinyl, zudem enthält die Veröffentlichung frühe Versionen der Bandklassiker “Evelyn”, “Black Rose” und “Die To Live”.

“Wir alle verbringen viel Zeit in Plattenläden”, kommentieren die Musiker, “sowohl zu Hause als auch auf Tour. Wir freuen uns deshalb sehr, dass diese Songs endlich auf Vinyl erscheinen, manche sogar zum ersten Mal.” “Hokus Bonus” wird ab Freitag, 16. Juli 2021 erhältlichh sein.

“Hokus Boonus” Tracklist:

Seite A:

1. Rebel Angel

2. Angelfuck

3. Ecotone

4. Lola Montez (Harp Version)

5. Evelyn (Early Michael Vox Version)

6. Slaytan

Seite B:

1. The Bliss

2. Black Rose (Michael Vox Version)

3. Under The Influence

4. Immortal But Destructable

5. Die To Live (Michael Vox Version)