VOLA :: Neues Video zur EP “October Session”

Das dänische Quartett VOLA veröffentlicht heute ihre Akustik EP “October Session” weltweit über alle digitalen Verkaufsplattformen! Die EP beinhaltet 2 akustische Versionen von “Gutter Moon” und “Stry The Skies”. Beide Tracks stammen in ihrem Original vom aktuellen Album “Inmazes”, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde undein Mix aus 70er Progressive Rock, modernem Elektro, Industrial und Extreme Metal ist. Die Tracks von der neuen “October Session” EP waren bisher nur auf der Vinyl Version des Albums erhältlich.

Zur Veröffentlichung der “Oktober Session” EP, präsentiert VOLA ein Video zu “Stray The Skies (Oktober Session)”, produziert von Fly High Productions. Das Video wurde an 3 verschiedenen Orten in Jütland, Dänemark gedreht.