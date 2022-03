VĀMĀCĀRA :: Alchemical Symbolism” Video und Single

Am 29. April erscheint mit “Cosmic Fires: The Enlightenment Reversed” das neue Album des musikalischen Projektes VĀMĀCĀRA. Der stilistische Mix aus Black, Doom und Death Metal, mit Psychedelic und Stoner Rock versetzt und in ein orientalisches Soundgewand gekleidet vermag es den Hörer schnell in seinen Bann zu ziehen. Als erste Kostprobe aus dem kommenden Album veröffentlicht die Band nun mit “Alchemical Symbolism” eine erste Single auf allen gängigen Download und Streaming Plattformen, sowie einen Videoclip auf dem MDD Youtube Kanal.