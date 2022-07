VLAD IN TEARS :: Neues Goth Metal Album erscheint am 19.9. bei Metalville Records

Die Gothic Metal Band VLAD IN TEARS veröffentlicht ihr neues Studioalbum “Porpora” am 19. September auf Metalville Records (Rough Trade). http://vladintears.com/

“Arrangements um Melodien perfekt mit sehr dunklen Klängen zu verschmelzen, die von 80’s Wave bis zum härtesten und modernsten Rocksound mit Gitarren in Drop C und D reichen. Der stärkste Part der Band ist die Stimme des Sängers Kris, die keine Grenzen kennt.

Kris sagt über “Porpora”: “Dieses Album ist absolut unser bisher wichtigstes Werk. Wir haben fast 2 Jahre gebraucht, um es zu machen. Es wurde während des Lockdowns geschrieben, alle Themen, die auf diesem Album behandelt werden haben mit Einsamkeit, Kummer, dunklen, schweren Gedanken über Tod, Selbstverletzung und Selbstmord zu tun. Ich habe selbst mit diesen schweren Gedanken gekämpft, und das Schreiben dieser Songs war sehr therapeutisch.

Ich glaube, dass jeder, der mindestens einmal in seinem Leben mit diesen schweren Zeiten und Gefühlen konfrontiert war, dieses Album bedeutungsvoll und hilfreich finden wird, da ich es geschafft habe, diese dunklen Zeiten zu überleben, und ich habe darüber geschrieben.

Wir können unsere Hoffnungen und Träume nicht einfach aufgeben, wir müssen weiter dafür kämpfen.”