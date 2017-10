Nachdem VLAD IN TEARS 2016 ihr Album “Unbroken” veröffentlicht hatten, dauerte es nicht lange, bis sie sich wieder auf den Weg ins Studio machten um an ihrem sechsten Longplayer “Souls On Sale” zu arbeiten. Erscheinungsdatum ist der 15.12. bei Eternal Sound / Membran. www.vladintears.com / www.facebook.com/vladintearsofficial

