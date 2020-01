VLAD IN TEARS : Neues Album, Single & Video

Die Dark Alternative Rocker VLAD IN TEARS haben ihre nächste Single rausgehauen, bevor zwei Wochen später, pünktlich am Valentinstag, ihr neues Album “Dead Stories Of Forsaken Lovers” veröffentlicht wird.

Kris Vlad über WE DIE TOGETHER:

“Die Bedeutung des Songs ist simpel. Es geht und zwei Liebende, die eine harte Zeit zusammen durchmachen. Sie lieben sich so sehr, dass sie nicht mehr ohne einander können. Sie lieben sich so sehr, dass es zu einer Art Obsession wird und dass sie sogar zusammen sterben würden, um im Tod für immer miteinander vereint zu sein…”

Mit der Single wird auch ein Lyric-Video veröffentlicht. Die Band hat sich für ein Lyric-Video entscheiden, weil die Bedeutung des Songs bei ihren Fans und Followern des Dark Rock im Vordergrund stehen soll. Es wird schnell und leicht sein, sich den Song einzuprägen und ihn dann aus vollem Halse gemeinsam mit der Band auf ihrer im März startenden Tour singen zu können.