VISIONS OF ATLANTIS :: Neues Video zur Single “A Journey To Remember”

VISIONS OF ATLANTIS veröffentlichen mit “A Journey To Remember” ihre zweite Single als Vorbote des neuen Albums “Wanderers”. Die Veröffentlichung wird von dem Release eines aufwändig konzipierten Videos begleitet. Der Song entführt den Hörer hinaus in die wilde, ungezähmte Natur, in das Traumland der Band, in dem Altes weit zurückgelassen.

Am 30. August veröffentlichen VISIONS OF ATLANTIS ihr siebtes Studioalbum “Wanderers” via Napalm Records. Das Nachfolgewerk des 2018er “The Deep & The Dark”, welches in Deutschland, den USA, Großbritannien und der Schweiz die Charts eroberte, setzt die ewig währende Reise von VISIONS OF ATLANTIS fort, die die Band seit nunmehr 19 Jahren Bandgeschichte in die Weiten der Ozeane führt.