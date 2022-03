VISIONS OF ATLANTIS :: Neuer Track vom neuen Album (VÖ im Mai)

Die Symphonic Metaller VISIONS OF ATLANTIS veröffentlichen ihr neues Studioalbum “Pirates” am 13. Mai 2022 über Napalm Records. Zusammen mit der Albumankündigung präsentiert die internationale Band die erste Single des neuen Albums. “Legion of the Seas” zeigt VISIONS OF ATLANTIS in neuen Gefilden – der Song ist laut, schnell und wild und macht sich für Freiheit stark. Michele wächst dabei in seine Position als zweiter Frontmann, während Clémentine von energiegeladenen hohen Tönen bis hin zu gefühlvollem Flüstern alles perfekt intoniert.

Das offizielle Musikvideo zu „Legion of the Seas“, produziert von Lichterwald Produktion, ist ein cineastischer Musikfilm, der die schauspielerischen Fähigkeiten aller Bandmitglieder in den Vordergrund stellt.

VISIONS OF ATLANTIS zu „Legion of the Seas”:

„Legion of the Seas” ist ein Statement-Song, der die neue Mentalität verkörpert, die wir uns auf dem gesamten Album zu Eigen gemacht haben. Egal welchen Situationen wir ausgesetzt sind – wir bleiben Herren über uns und unser Leben. Wir freuen uns mit diesem kraftvollen Video zu einem der härtesten Songs des Albums im neuen Zeitalter von VISIONS OF ATLANTIS willkommen zu heißen. Schauspielerische Szenen treffen auf eine feurige Band-Performance, alles sehr cineastisch inszeniert, was unser neues Universum gebührend vorstellt.”