VERSENGOLD :: Neues Video “Kobold im Kopp” und Tourdaten

Mit dem aktuellen Album „Was kost die Welt“ konnten sich die Bremer Folk-Rocker VERSENGOLD über Platz 1 in den Charts freuen. Zum Start der OpenAir-Saison melden sie sich nun mit dem linkisch-ungestüm paradierenden „Kobold im Kopp“ zurück, der als Sinnbild für grenzenlosen Enthusiasmus und verständnisvolles Plädoyer für Wirrköpfe neue Maßstäbe an der Gute-Stimmung-Skala setzt. Ohne sich dabei allzu ernst zu nehmen, heften die Musiker dem Hörer augenzwinkernd einen Ohrwurm an den Cortex, der lange nachhallen dürfte.

Im Herbst geht die Band auf ausführliche Deutschlandtournee.

13.10. Frankfurt, Batschkapp

14.10. Gotha, Stadthalle

15.10. Aurich, Stadthalle

20.10. Stuttgart, Theaterhaus

21.10. Erlangen, Heinrich-Lades-Halle

22.10. Köln, Carlswerk Victoria

27.10. München, Circus Krone

28.10. Berlin, Huxleys

29.10. Bremen, Pier 2

04.11. Leipzig, Haus Auensee

05.11. Hannover, Swiss Life Hall

12.11. Bochum, Ruhr Congress

Tour: www.extratours-konzertbuero.de