VERSENGOLD :: Neue Single und Video

Mit “Was kost die Welt” kündigen VERSENGOLD ihr mittlerweile zehntes Studioalbum an, welches am 28. Januar 2022 erscheinen wird. Ganz in Versengold-Manier lässt die Band es sich nicht nehmen, bereits im Albumtitel Bezug zu einem der beherrschenden Themen der Gegenwart herzustellen – dem menschlichen Umgang mit den begrenzten Ressourcen dieser Welt. Nun ist dazu ein mehr als deutlicher Vorgeschmack erschienen: der Titelsong als Singleauskoppelung mitsamt Video.

Mit beißendem Sarkasmus und einpra¨gsamer Bildsprache machen Versengold auf Misssta¨nde im Umgang mit dem globalen Klimawandel aufmerksam. Dabei gelingt ihnen der Spagat, auf einen moralisierenden Ton zu verzichten und mit druckvollem Rocksound, selbstkritisch und ohne erhobenen Zeigefinger eines der beherrschenden Themen unserer Zeit anzusprechen.

PRE-ORDER:

Standard: https://Versengold.lnk.to/WasKostDieWelt

Fanbox: https://versengold.lnk.to/WasKostDieWelt-Fanbox