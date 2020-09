VARG :: Dritte Single zum neuen Album / Tour ab Oktober

“Fara Til Ránar” ist die nächste Single vom kommenden Album “Zeichen”, das am 18. September bei Napalm Records erscheint. facebook.com/VargOfficial

Sänger Freki über die neue Single:

“Für uns ist ‘Fara Til Ránar’ einerr der Songs, der die ‘neuen’ VARG mit am besten repräsentiert. Der Fokus liegt hier ganz klar auf Fylgja, unserem offiziellen, neuen Bandmitglied. Fylgja war bereits auf Wolfszeit II zu hören, außerdem bei der letzten Tour als Sängerin mit von der Partie und hat viel zu unserer Entwicklung und Ausrichtung beigetragen. Es hat sich richtig angefühlt und war ein ganz natürlicher Prozess, sie jetzt auch ganz offiziell in den Reigen aufzunehmen. Ihr Gesang verkörpert in ‘Fara Til Ránar’ die verlockenden Rufe der Meeresgöttin Rán. In jeder Note steckt Herzblut und spiegelt Fylgjas und unsere Hingabe für die gemeinsame Sache wieder. Wir sind angekommen; ‘Fara Til Ránar’ und Zeichen als Ganzes sind der Beweis dafür.”

VARG – Wolfsfest 2020

w/ Debauchery’s Balgeroth, Wolfchant, Finsterfrost

02.10.20 DE – Erfurt-Bindersleben / Club From Hell

03.10.20 DE – Hamburg / Kaiserkeller

10.10.20 AT – Lendorf / Hell Over Vellach

16.10.20 DE – Leipzig / Hellraiser

17.10.20 DE – München / Backstage

30.10.20 DE – Nürnberg / Der Cult

06.11.20 DE – Stuttgart / Im Witzemann

13.11.20 DE – Mannheim / MS Connexion Complex

14.11.20 CH – Pratteln / Z7

20.11.20 DE – Bochum / Matrix

27.11.20 DE – Berlin / Hole 44

28.11.20 DE – Magdeburg / Factory