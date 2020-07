VARATHRON :: Griechische Black Metal Urgesteine mit 1. Track aus Livealbum

Die griechischen Black Metal Urgesteine VARATHRON werden ihr Live-Album zum 30-jährigen Jubiläum mit dem Titel “Glorification Under The Latin Moon” am 25. September über Agonia Records veröffentlichen. Mit “Son Of The Moon” gibt es nun einen ersten Track daraus zu hören.

Die historische Setlist, die am 4. August 2019 in São Paulo (Brasilien) während der letzten Show von VARATHRONs “30 Years Of Darkness Tour” vollständig aufgenommen wurde, enthält einige Kompositionen der Band aus dem Jahr 1988 und darüber hinaus, darunter “His Majesty At The Swamp” aus dem Jahr 1993 bis hin zu den neuesten Songs aus dem 2018er “Patriarchs Of Evil”-Album.

https://varathron.com / facebook.com/VarathronOfficial