VAN CANTO :: Teaser zum neuen Studioalbum

VAN CANTO, die deutschen A-Cappella-Metal-Meister, veröffentlichen am 4. Juni 2021 ihr achtes Studioalbum, “To The Power Of Eight”, via Napalm Records. Mit einem Teaser, der visuell an das Artwork des neuen Albums angelehnt ist, holen VAN CANTO nun ihre Fans ab. www.facebook.com/vancantoband

VAN CANTO dazu:

“Der Teaser stellt das eher getragene, epische Intro unseres neuen Albums vor und soll die Vorfreude auf all das schüren, was den Hörer auf insgesamt zwölf Tracks erwartet: Acht eigene Nummern und vier Coverversionen (Iron Maiden, Amon Amarth, Queen und AC/DC). Von Ballade bis ordentlich Doublebass ist alles dabei!”

VAN CANTO zum neuen Album:

“Nach 15 Jahren Bandgeschichtte mit To the Power of Eight ein Album präsentieren zu können, bei dem sich drei Leadsänger die Mikrophone in die Hand geben, macht uns unheimlich stolz. Durch Corona hatten wir ungefragt viel Zeit und Ruhe und haben alle Energie in die Kompositionen, die Arrangements und die Produktion gesteckt. So wurden dann auch aus dem geplanten einen Song mit Sly als Gast zwölf Songs mit drei Leadsängern. Wenn wir auf die Frage ‘Wie klingt eigentlich VAN CANTO?’ ein Album als Antwort nennen dürften, würden wir To the Power of Eight nehmen.”