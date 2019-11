VAMPYROMORPHA :: “Darkness Whore” Lyricvideo

Das zweite Album der Düster Doom Rocker VAMPYROMORPHA mit dem Titel “Herzog” wird am 29. November über MDD veröffentlicht. Ab sofort ist mit dem Opener “Darkness Whore” ein erster Song des kommenden Silberlings als Lyric Video auf dem Label YouTube Channel verfügbar. Aufgenommen und gemischt von Fabian Schwarz im Brought Dog Studio und gemastert von Stefan Gassner geben sich auf “Herzog” auch diverse Gastmusiker die Klinke in die Hand. So entstand z.B. mit Musikerin und Goth-Model Mallory Murdock der Song “Waiting And Die”, während der Track “Vampyromadness” zusammen mit Crematorys Felix Stass vertont und aufgenommen wurde. https://www.facebook.com/vampyromorphadoom