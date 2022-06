VALBORG :: Neue Single “Sehnsucht nach Unendlichkeit”

VALBORG haben einen Visualizer für die erste Single “Sehnsucht nach Unendlichkeit” aus dem kommenden Album “Der Alte” veröffentlicht, das am 9. September bei Lupus Lounge erscheinen soll.

VALBORG: “Der Arbeitstitel für ‘Sehnsucht nach Unendlichkeit’ war ‘Techno’, weil wir eine gleichmäßige Kick-Drum verwenden”, erklärt Sänger und Bassist Jan Buckard. “Das Stück entstand aus der Idee heraus, einen von der Struktur her super einfachen Song zu schreiben, der aber sehr komplexe und tiefe Harmonien enthält. In dieser Hinsicht kann ‘Sehnsucht nach Unendlichkeit’ als ein experimentelles Stück von uns betrachtet werden, das sich als würdig erwies, als erste Single ausgewählt zu werden. Der Titel ist tatsächlich von dem Namen eines Raumschiffs in einem der Hard-Science-Fiction-Romane von Alastair Reynolds abgeleitet.”