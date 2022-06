USURPATOR :: Österreichische Black Doom Metal-Band bringt neue LP heraus

Die Ein-Mann Black Doom Metal-Band USURPATOR veröffentlichte ihr neues Album “Atonement” am 6. Mai über Church of Eradication. “Atonement” ist zusätzlich zum klassischen schwarzen Vinyl in limitiertem und nummeriertem rotem Vinyl auf Bandcamp erhältlich. https://usurpator.bandcamp.com/album/atonement

N.V (Mastermind des Projekts) erklärte: “Ich möchte den Sound des Black Metal revolutionieren, indem ich ihn mit Elementen des Death und Doom Metal vermische, um einen neuen Ausdruck von Extreme Metal zu schaffen. USURPATOR ist zeitgenössischer Black Metal. Die Texte basieren auf meinen Ausdrücken der aktuellen Welt, interpretiert in einer metaphorischen Tonart.”

Obwohl die behandelten Themen vielfältig sind (Hass, Tod, Nihilismus, Lovecraftscher Horror, antike griechische Mythologie, Metaphern zur Gesellschafts- und Kapitalismuskritik), bewahrt USURPATOR in seinen Songs eine einzige Botschaft: “Der Tod vereint uns alle. Prostituierte, Diebe, Mörder, Huren, Bettler und Könige werden gleichermaßen zum Schweigen gebracht.”