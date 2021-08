UNTO OTHERS :: Neue Single kündigt neues Album an

Nachdem UNTO OTHERS (f.k.a. Idle Hands) im Juni ihre Vetragsunterschrift bei Roadrunner Records bekannt geben konnten, hat die Metalband aus Portland, Oregon, die Veröffentlichung eines neuen Albums angekündigt. “Strength” lautet der Titel des kommenden Werkes, das am 24. September erscheint und auf das Debütalbum “Mana” folgt, das 2019 in diversen Jahrebestenlisten (auch beim Amboss-Mag) weit oben rangierte. Mit “Downtown” schicken UNTO OTHERS nun einen neuen Song mit Video vom kommenden Album ins Rennen. Das Album kann ab heute vorbestellt werden: http://wmg.click/UntoOthers_Strenght_Pre

Zur Entstehung von STRENGTH hat Sänger und Gitarrist Gabriel Franco das Folgende zu sagen: „Ich wünschte, ich könnte sagen, dass mir das Album einfach so zugeflogen ist. Tatsächlich jedoch war das Schreiben, Aufnehmen und Abmischen ein ziemlich fordernder Prozess, der sich insgesamt 10 Monate hinzog – so lange habe ich noch nie mit der Arbeit an einem Album zugebracht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das werdet am Ende ihr da draußen entscheiden! Fest steht: Rizk hat großartige Arbeit geleistet, dem Album einen organischen Heavy-Sound zu verleihen und es war ein Privileg, mit ihm zu arbeiten. Ich kann sagen, dass ich extrem stolz auf das Ergebnis bin und es mir immer wieder ins Bewusstsein ruft, dass wir Dinge nicht tun, weil sie einfach sind – sondern weil sie schwer sind.“ https://www.facebook.com/untootherspdx/