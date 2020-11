UNREDOG :: Industrial Metal Interpretation von Depeche Mode

Die in Tel Aviv lebende Rockröhre Singer/Songwriterin Adi Bitran startet mit einer elektronisch angehauchten Industrial Metal Coverversion in Zusammenarbeit mit dem von Hypnoize bekannten Gitarristen und Produzenten Tom Almog voll durch. Das Debüt “Walking In My Shoes” wird seit dem 18. November als Single und Musikvideo vorerst als Stream auf allen gängigen Plattformen veröffentlicht. 2021 werden UnREDog ihr Debütalbum auf die Rock- und Metalszene loslassen. facebook.com/unredog / unredog.bandcamp.com

Info: Adi Bitran präsentiert uns mit UnREDog ihr aktuellstes Projekt. In ihrer seit nunmehr schon fast zwei Dekaden andauernden Musikerkarriere hat die diplomierte Gesangslehrerin mit ihrer kräftigen und variablen Stimme in einer Vielzahl von Musikproduktionen mitgewirkt. Beginnend bei Musicals, Folk – Traditionals über Gastauftritte bei Rockpproduktionen Live und Studio (z.B. Circle Creek) bis hin zu ihrer international beachteten Power Progressive Metal Band Orpheus Blade bei welcher unter anderem auch Henning Basse (Metalium, Firewind) zu hören ist.