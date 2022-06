UNDER THE BLACK SUN 2022 :: Die Running Order steht

Nach zwei Jahren der Stille kehrt das UNDER THE BLACK SUN in diesem Sommer zurück, u.a. mit MGLA, DEMONICAL, NAGLFAR, ANCIENT RITES und …AND OCEANS. Auf den letzten Metern gab es noch einige Änderungen. Leider mussten BORGNE und NORNIR ihre Auftritte aus gesundheitlichen Gründen absagen. Neu dafür im Billing sind DEUS MORTEM und ODIUM HUMANI GENERIS.

Tickets gibt es hier: UTBS Tickets bei Folter Records

Event bei Facebook: https://fb.me/e/1lgirfEMg

Hier ist die Running Order:

Donnerstag, 30.06.2022:

23:00-24:00 … AND OCEANS

21:50-22:40 DEMONICAL

20:50-21:30 DARKMOON WARRIOR

19:50-20:30 DARKESTRAH

18:50-19:30 SATAN WORSHIP

18:00-18:30 MORIBUND OBLIVION

Freitag, 01.07.2022

00:20-01:00 IN TWILIGHT´S EMBRACE

22:50-24:00 MGLA

21:30:22:20 ANCIENT RITES

20:10-21:00 ENDEZZMA

19:00-19:50 SARKRISTIA

18:00-18:40 DEUS MORTEM

17:00-17:40 TOTAL HATE

16:00-16:40 GOATH

15:00-15:40 SUR AUSTRU

14:00-14:40 IRON KINDL PEST

Samstag, 02.07.2022

00:10-01:00 PSYCHONAUT 4

22:40-23:50 NAGLFAR

21:10-22:10 ARCHGOAT

20:00-20:50 WHISKEY RITUAL

19:00-19:40 ARKONA

18:00-18:40 ILLUM ADORA

17:00-17:40 ODIUM HUMANI GENERIS

16:00-16:40 FROSTMOON ECLIPSE

15:00-15:40 LUCIFERICON

14:00-14:40 LIBER NULL