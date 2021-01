TVINNA :: Neues Lyric-Video aus kommendem Debüt

Mit dem Album ‘One In The Dark’ erscheint am 19. Februar das Debütalbum von TVINNA auf By Norse. Mit “Patrus” liegt nun eine weitere Single als Lyric-Video vor. https://www.facebook.com/we.are.tvinna

TVINNA ist eine internationale Band, die von Laura Fella (Faun), Fiona Rüggeberg (Faun) und Fieke van den Hurk (Musikerin und Produzentin von u.a. Eivør, Omnia, Cesair) gegründet wurde. Bereits 2017 hatte Laura die Idee mit Fabienne Erni (Eluveitie) eine Gruppe zu starten, die sich auf Frauengesang und weibliche Power fokussiert. Fiona kam als Dritte hinzu. Man teilte eine gemeinsame Vision, fand mit TVINNA einen Bandnamen und begann Songs zu schreiben. Die Kompositionen entstehen aus einer kreativen Allianz von Laura, Fiona und Fieke. Seit Fabienne mehr im Hintergrund agiert, sehen sich TVINNA aber auch als weibliches Kollektiv, das für Kollaborationen mit starken Kolleginnen offen ist.