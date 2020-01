Die norwegischen Black Metaller TULUS werden am 6. März über Soulseller Records ihr sechstes Album veröffentlichen. Eine erste Vorschau auf “Old Old Death” gibt es bei YouTube. https://www.facebook.com/TULUSband

“The trio, consisting of members of Sarke and Khold, has crafted a masterpiece in their own inimitable style. Expect 10 dark, cold, groovy Black Metal tracks that will hit your nerves like the black plague. Eerie & unique!”