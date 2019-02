TÜSN :: Neues Video zur Single KÜSN – Album am 08. März

Am 08. März 2019 erscheint das nunmehr zweite und neue Album “Trendelburg” von TÜSN.

“Sagenhaft dramatische Populärmusik ist das, immer etwas drüber. Da ist Distanz in jedem Wort, Zweideutigkeit in jeder Wendung. So schaffen TÜSN Nähe und neue Bilder. Und damit geht jede Bleibe zurück auf das Nachdenken über einen Ort derer, die an diesem ihr Zuhause suchen. TÜSN bieten ein Verlies von Fragen. Der Keller von “Trendelburg” ist randvoll und angerichtet. Ein existentialistisches Pop-Purgatorium, ein erlösender Stich für die digitale Blässe.”

Als Vorgeschmack auf das Album gibt es nun den Clip “KÜSN”. www.tuesn.de

Unter folgenden Links kann “Trendelburg” als limitierte Fanbox vorbestellt werden: (http://bit.ly/tuesn) oder als Vinyl (https://amzn.to/2zMyJtG) und CD-Digipack (https://amzn.to/2SzmEz1).

TÜSN Live 2019:

26.04. BREMEN – Tower Musikclub

27.04. ROSTOCK- Helga’s Stadtpalast

28.04. HAMBURG – Nochtspeicher

29.04. FRANKFURT / MAIN – Nachtleben

01.05. MÜNCHEN – Backstage

02.05. NÜRNBERG – Club Stereo

03.05. SAARBRÜCKEN – Garage Kleiner Klub

04.05. OSNABRÜCK – Kleine Freiheit

05.05. HANNOVER – Lux

07.05. KÖLN – Blue Shell

08.05. LEIPZIG – Moritzbastei

09.05. BRAUNSCHWEIG – Eulenglück

10.05. BERLIN – Urban Spree