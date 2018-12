TÜSN :: Neues Comic-Video und VÖ Termin für neues Album

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung ihres Debüt Albums “Schuld” in 2016 veröffentlichen TÜSN nun am 08. März 2019 das zweite, neue Album “Trendelburg”. Vorab gibt es das neue Video zur aktuellen Single “Kranke Heile Welt”, ein düster-romantischer Blick in die Zukunft gestaltet in einem Comic-Video.

“Wir haben die letzten Wochen und Monate im Keller verbracht und das, was man wohl als die innere Quelle bezeichnet, ausgekundschaftet. Entstanden sind Lieder über die Angst und Zweifel, das Scheitern, die Liebe, den Exzess und die Schwermut.” www.tuesn.de