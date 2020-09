TRIDENT :: Schwedische Black/Deather mit 2. neuer Single

Am 2. Oktober soll das neue Album der schwedischen Black/Death Metaller TRIDENT um den ehemaligen DISSECTION-Gitarrist Johan Norman, ex-LORD BELIAL Anders Backelin und Per-Owe Solvelius (FEJD) bei ihrem neuen Label Non Serviam Records erscheinen. “North” wird neun Stücke enthalten, die von Bassist Anders Backelin abgemischt wurde. Das Coverartwork stammt von Juanjo Castellano Rosado (UNLEASHED, THE BLACK DAHLIA MURDER, VARATHRON, VOMITORY). Die zweite Single “Death” gibt es nun als Lyric-Video zu sehen und hören. facebook.com/Trident666official