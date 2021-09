TRAITRS :: Neue Single “Mouth Poisons”

Die kanadischen Post Punker TRAITRS präsentieren ihre neue Single “Mouth Poisons”, den Vorgeschmack auf ihren kommenden Longplayer “Horses In The Abattoir”, der Mitte November über das Berliner Label Freakwave erscheinen wird, das zur Schubert Music Europe Gruppe gehört und von The Orchard vertrieben wird. Vor kurzem veröffentlichte das Duo die Single “Oh, Ballerina” mit einem kurzen, stimmungsvollen Art-House-Horrorfilm-meets-80’s-New-Wave-Musikvideo, bei dem Shawn Tucker Regie führte und den Schnitt machte. https://www.facebook.com/traitrs

“The core sketch of this song was written late at night at a very good friend’s place in Frankfurt, Germany. ‘Mouth Poisons’ is an extremely personal song and lyrically I set myself up as the main target. It carries an air of ‘come see what’s going inside of me that wants to burn down everything in sight’. Definitely my favourite single we have ever released to date,” says Shawn Tucker.