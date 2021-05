Am 18. Juni erscheint mit “Where Mountains Rise and Hearts Fall” das Debüt Album der Viking/Melodic Deather TRAGEDY AND TRIUMPH. Aufgenommen und produziert wurde das Album in Eigenregie von Mastermind Marius Berendsen (Mallevs Maleficarvm, Antares, Ex-Thyrgrim), welcher das Projekt federführend aus der Taufe hob. Einen ersten Vorgeschmack auf die 11 Tracks des gut 54minütigen Longplayers gibt’s mit “Where Fires March Victorious”. https://www.facebook.com/tatvikingmetal