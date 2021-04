TRAGEDY AND TRIUMPH :: Debüt Album am 18. Juni auf Black Sunset

Mit TRAGEDY AND TRIUMPH steht ein lange vorbereitetes Viking/Melodic Death Metal Projekt von Marius Berendsen (Mallevs Maleficarvm, Antares, Ex-Thyrgrim) in den Startlöchern. Die Arbeiten am Debüt Album “Where Mountains Rise and Hearts Fall” sind weitestgehend abgeschlossen und für die Veröffentlichung wurde mit Black Sunset / MDD ein passender Partner gefunden. Die 11 Songs des knapp 54 Minuten langen Longplayers werden am 18. Juni auf die Menschheit losgelassen. https://www.facebook.com/tatvikingmetal