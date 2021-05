THYRFING :: Neue Single “Jordafärd”

“Jordafärd” (übersetzt: “Begräbnis”) ist die zweite Singleauskopplung aus dem neuen Album der Viking/Pagan-Metaller THYRFING – ihrem ersten seit acht Jahren. Der Track wird zusammen mit Cover-Artwork und Visuals von Niklas Sundin (ex-Dark Tranquillity) veröffentlicht. Die markanten Cello-Parts für den Track wurden von Fox Skinner (Grand Magus) zusammen mit dem holländischen Künstler Lon Snow aufgenommen, und wir hören auch die schwedische Sopranistin Natalie Hernborg im Finale. “Jordafärd” stammt vom kommenden Album “Vanagandr”, das am 27. August bei Despotz Records erscheint. www.facebook.com/thyrfingofficial

The band comments: “This is the slowest and probably moodiest song on the album. A burial hymn and a longing for the end – the perfect album closer.”