Die Dark/Symphonic Metal Band THY DESPAIR aus der Ukraine hat die dritte Single aus dem Album “The Song Of Desolation” veröffentlicht, welches am 8. Mai über Rockshots Records erscheinen wird. Den Track “Falling Star” kann man bei YouTube anhören.

facebook.com/thydespair / facebook.com/rockshotsrecords

Bandkommentar: “Don’t allow despair to fulfill your heart. Watch the falling star, make a wish and it will come true.”