THEN COMES SILENCE :: Deal mit Oblivion/SPV

Stockholms Gothic Rock/Post-Punk-Act THEN COMES SILENCE haben bei SPV/Oblivion unterschrieben. Die Ankunft des Albums “Machine” wurde für den 13. März 2020 angekündigt. Mit der Single “We Lose The The Night” wird am 10. Januar 2020 eine erste Single veröffentlicht. Bald nach der Veröffentlichung des Albums ist die Band um den Sänger/Bassisten Alex Svenson ist eine ausgedehnte Tournee mit einer Reihe von Festival-Shows geplant, darunter das M’era Luna im August 2020. www.facebook.com/thencomessilence