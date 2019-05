THEATRE OF TRAGEDY :: Veröffentlichen neue Single

THEATRE OF TRAGEDY veröffentlichen heute mit “Machine (VNV Nation Remix – Remastered) den ersten Titel des kommenden Albums “Remixed”: Von der Future-Pop-Größe auf frische und spannende Art neu interpretiert, lassen die norwegischen Gothic Metaller mit diesem Song die Vergangenheit aufleben. “Remixed” vereint sechzehn Songs von THEATRE OF TRAGEDY aus den Anfangszeiten der Band bis hin zu ihrer Auflösung in einem ereignisreichen Potpourri aus Remixen – von FUNKER VOGT Vogt bis hin zu DAS ICH überarbeiteten namhafte Künstler die Perlen der Diskographie der Norweger. “Remixed” erscheint am 12. Juli.