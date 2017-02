THE PUSSYBATS haben das 3. Album “Indestructible” für den 31. März 2017 angekündigt.

“Wir sind in der Fertigstellung und haben einfach ein gutes Gefühl”, verriet die Band.

Bereits seit Monaten arbeiteten THE PUSSYBATS an ihrem neuen Projekt und erhält dafür unter anderem Unterstützung von Produzent Christian Miconi (Vlad In Tears) sowie dem Gitarristen Stuart Anstis (Ninepence, ex Cradle of Filth)

Video “Silver Bullet”