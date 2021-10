THE OTHER :: “Demon Eyes” Single und Video

Die Horrorpunker THE OTHER haben heute ihre neue Single “Demon Eyes” veröffentlicht. Zur Single gibt es auch ein Video, das man sich auf YouTube ansehen kann. Live auf der Bühne steht die Band demnächst am 31.10.2021 bei den Hell Nights on Halloween in Köln. Tickets gibt es unter anderem bei https://theother.hamburgrecords.com/hell-nights-halloween-2021.html

Info: Für THE OTHER Verhältnisse gibt es auf der Single massig Double-Bass-Attacke auf die Ohren, die zusätzlich mit düster-melancholischer Stimmung und Death Rock-Referenzen besticht.

Hier kann man die Single anhören und kaufen: https://lnk.to/theotherdemoneyes

31.10.2021 DE Köln – Carlswerk Victoria

13.11.2021 DE Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

21.01.2022 DE Hamburg – Molotow

22.01.2022 DE Osnabrück – Bastard Club

11.02.2022 DE Würzburg – b-hof

12.02.2022 DE Augsburg – Kantine

04.03.2022 DE Wiesbaden – Kreativfabrik

05.03.2022 DE Stuttgart – clubCANN