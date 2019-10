THE OLD DEAD TREE :: Neuer Track von kommender, letzten EP

Die französische Dark Metal Band THE OLD DEAD TREE veröffentlicht einen neuen Track und Details ihresr kommenden EP “The End”, die am 6. Dezember 2019 bei Season Of Mist veröffentlicht wird. Dieses letzte Kapitel mit 5 nie veröffentlichten Tracks wurde bereits 1999 geschrieben, wenige Tage vor dem tragischen Verlust des Schlagzeugers Frédéric Guillemot. Mit diesem letzten Kapitel schließt die Band ihre Karriere ab, indem sie ihrem längst verlorenen Freund eine letzte Ehre erweist. Die EP enthält eine Bonus-DVD mit einer umfangreichen Dokumentation über die Karriere der Bands. https://www.facebook.com/TheOldDeadTree.Official/

Vocalist/Guitarist Manuel Munoz: “We’re proud and happy to share these new songs with you. As you now, beautiful things take time….”