THE OLD DEAD TREE :: Die allerletzten Songs im Stream

Die französische Dark Metal Band THE OLD DEAD TREE streamt ihre kommende EP “The End” (VÖ 6.12.) komplett auf YouTube. Mit diesem letzten Kapitel schließt die Band ihre Karriere ab, indem sie ihrem längst verlorenen Freund eine letzte Ehre erweist. Diese neue EP wurde bereits 1999 geschrieben, wenige Tage vor dem tragischen Verlust des Schlagzeugers Frédéric Guillemot und zeigt die wahren Wurzeln von THE OLD DEAD TREE. Die EP enthält zudem eine Bonus-DVD mit einer umfangreichen Dokumentation über die Karriere der Bands.

Vocalist/Guitarist Manuel Munoz comments on the track: “My friends, 12 years after ‘The Water Fields’, we’re proud and happy to finally be able to give the band a proper ending. The 5 tracks from ‘The End’, and the final chapter of our journey, are now available!”