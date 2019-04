THE HALO TREES :: Neues Video zur ersten Single

Die Berliner Indie-Rock-Band THE HALO TREES veröffentlicht mit “King Of Frown” die erste Single samt Videoclip aus ihrem Debütalbumm “Antennas To The Sky”, das am 21. Juni 2019 erscheint. Gedreht wurde daas Video zu großen Teilen in Los Angeles rund um den Venice Beach, wo schon The Doors seinerzeit gerne Zeit zubrachten. Es enthält zahlreiche Anspielungen an die bekannte TV-Serie “Californication” und ist im Stil des Openers der Serie enthalten. Die Newcomer spielen gitarrenlastigen Indie Rock mit tiefem Gesang und Geige in der Tradition von The National, Phillip Boa oder Nick Cave und präsentieren mit “King Of Frowns” den Opener des Deüts. Zwei weitere Singles samt Videos werden vor dem Album-Release noch folgen. Am Donnerstag den 18. Juli 2019 lädt die Formation übrigens zur Record-Release-Party ins Art Stalker nach Berlin und stellt den Erstling live vor. www.thehalotrees.com