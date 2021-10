THE HALO TREES :: Neues Video zu “Birdsong”

THE HALO TREES stehen kurz vor der Veröffentlichung ihres zweiten Albums “Summergloom”, das am 8. Oktober 2021 über Winter Solitude Productions/Alive erscheint. Als vierte und letzte Single gibt es nun “Birdsong”, um auf die Platte einzustimmen. www.thehalotrees.com

Wie schon zu den bisherigen drei Singles “Leave No Fear”, “Dark Clouds Over London” und “Invisible” gibt es auch dazu ein Video, dessen Szenen sowohl in Berlin als auch in San Francisco und den Alpen entstanden sind, in schwindelerregener Höhe und auf dem flachen Land. Ein Video in Schwarz-Weiß-Ästhetik, das urbanes Flair und einsame Natur zusammenführt.

Die Single ist ab sofort über alle Streaming- und Download-Portale erhältlich. Das Album ist ebenfalls vorbestellbar, neben CD und Download auch als Gatefold-Vinyl und – exklusiv im Shop von Winter Solitude sowie auf Bandcamp – als Fanpackages mit Shirts und Lanyards.