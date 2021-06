THE HALO TREES :: Neues Album “Summergloom” im Oktober

Die Berliner Indie Rock / Melancholic Wave Band THE HALO TREES hat ihren neuen Longplayer “Summergloom” angekündigt, der am 8. Oktober 2021 via Winter Solitude Productions das Licht der Welt erblicken wird. Hinter den Kulissen hat sich ebenfalls viel getan. Bassist Serdar Uludag und Geigerin Kathrin Bierhalter verließen die Formation nach den Aufnahmen zu “Summergloom” aus privaten Gründen – Kathrin bleibt THE HALO TREES für Studioaktivitäten auch in Zukunft erhalten und Bassist Maik Antrack ergänzt das verbliebene Duo Sascha Blach (Gesang, Gitarre, Synths) und Stefan Helwig (Schlagzeug) in Zukunft bei Live-Shows. www.thehalotrees.com

Als Video gibt es das nicht auf dem Album befindliche Portishead-Cover “Sour Times”, das aber aus derselben Recording-Session stammt.