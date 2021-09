THE GOTHS :: Video zu “my best friend thinks he’s a vampire”

Die australische Post-Punk/Gothic-Band THE GOTHS haben ein erstes Video aus der kommenden Veröffentlichung “Encyclopedia Occultica (Digital EP)”.

Info: THE GOTHS sind ein Goth-Pop-Duo, das Ende der 80er Jahre in Australien gegründet wurde und aus den Singer-Songwritern Johnny Stowmarries und Percy Blakeney besteht. Der Song ‘My Best Friend Thinks He’s a Vampir” wird von Percy Blakeney gesungen, der auch der Bassist von The Goths ist und außerdem der Sänger von ‘Crypt’ und ‘Raven’ ist. Werther” wird von Johnny Stowmarries gesungen, der auch The Goths Gitarrist und Keyboarder ist. https://facebook.com/thegoths