THE FROZEN AUTUMN :: Neuveröffentlichung des 1995er Debütalbums “Pale Awakening”

Die italienischen Dark Wave Formation THE FROZEN AUTUMN veröffentlichte 1995 ihr Debütalbum “Pale Awakening”. Avantgarde Music wird die Scheibe am 8. Juli nun neu herausbringen und dabei zum ersten Mal in einer Doppel-LP-Version. Die 2LP-Version wird zusammen mit einer brandneuen CD-Version erscheinen, mit einer leicht veränderten Trackliste und einem Bonustrack.

Info: 27 years after the first edition, Avantgarde Music re-releases Pale Awakening in two valuable collectible formats: 12 “colored double vinyl in a gatefold cover with lyrics, and digipak CD with booklet containing pictures, verses and bonus tracks. https://www.facebook.com/avantgardemusiclabel