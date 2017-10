Kurz vor Erscheinen ihres nächsten Albums “Canto V” diesen Freitag den 13.10. veröffentlichen THE FRIGHT noch ein neues Video zum Song “Oblivion”.

Lon Fright dazu: “Oblivion ist unsere zweite Single des neuen Albums. Der Song hat sich fast von alleine geschrieben und hat sich schnell zu einem echten Goth-Rock Diamanten zu Ehren von The Mission, The Sisters of Mercy und Fields Of The Nephilim entwickelt. Get ready to swing your coffin lid to this Song at the next party.”