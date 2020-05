THE ELECTRIC AVANTGARDE :: Album des Umbra Et Imago Vorgängers am 26.6.

Vielen wird der Bandname THE ELECTRIC AVANTGARDE auf Anhieb vielleicht nichts sagen, doch handelt es sich dabei um den Quasi-Vorgänger der nun wirklich nicht gerade unbekannten UMBRA ET IMAGO. THE ELECTRIC AVANTGARDE wurden vom späteren UMBRA ET IMAGO-Frontmann Mozart 1983 auf Ibiza gegründet. Die spanische Insel war zu jener Zeit ein Mekka des New Wave. THE ELECTRIC AVANTGARDE begannen als Show-Act, der in den Wintermonaten auch durch Deutschland tourte. Performt wurde auf New-Wave-Songs oder eigens erstellten Coversongs der 70er. Das wurde Mozart allerdings zu langweilig. Fester Wunsch war es stets eigene Musik zu machen, und deshalb wechselten langsam sowohl Line-up als auch thematischer Schwerpunkt der Formation. Nach langer Suche wurde eine Band gegründet, zuerst nur als Studio-Projekt. In dieser Zeit entstanden die Songs von THE ELECTRIC AVANTGARDE.

Ab 1986 ging die Gruppe auf Tour, sehr bald auch in den ersten Gothic-Clubs des Landes. Die nun gespielten Stücke entfernten sich bereits damals stark vom Mainstream, somit veränderte sich auch das Publikum. Die Maxi-Single ´Lonely´ (1988), wurde im Eigenvertrieb releast und galt als einzig veröffentlichter Tonträger. Diese Single ist mittlerweile vergriffen und wird zu utopischen Kursen im Netz gehandelt. Später Ruhm, wenn auch ohne Nutzen für die Erzeuger. 1990 löste sich die Band auf. Somit lagen bis zum heutigen Tag all die anderen produzierten Songs auf Halde. 1991 gründeten sich UMBRA ET IMAGO. Der Rest ist bekannt. Die Songs von THE ELECTRIC AVANTGARDE sind noch sehr unschuldig und dennoch vielschichtig. Es wurde experimentiert, ausprobiert, es schwangen viele Stile durch die Songstrukturen. Das lag auch an den vielen beteiligten Studiomusikern und deren individuellen Vorlieben, die oft vom Jazz geprägt waren, was man zuweilen heraushört. Späte THE ELECTRIC AVANTGARDE-Stücke wie ´Queen Of The Night´ oder auch ´Church Song´ lassen aber schon erahnen, was mit UMBRA ET IMAGO auf die Welt zurollte. Produziert wurde auf höchstem Niveau, wie man nun bei dieser “Best-of”, also dem späten Album “Memories”, sehr deutlich hören kann. Ist UMBRA ET IMAGO das Meisterwerk, so ist THE ELECTRIC AVANTGARDE das Gesellenstück, im Nachhinein betrachtet ist es ein Stück deutscher Musikgeschichte, das Ihr nun bald in den Händen halten könnt. Physisch gibt es die Box in einer limitierten Auflage über black-marketplace.de. www.facebook.com/umbraetimago.official

Das aktuelle Video zum Song “Heute Nacht” kann hier angesehen werden