THE DARK TENOR :: Weiteren Track dem neuen Livealbum “Classic RoXX Live”

THE DARK TENOR hat die neue Single “After The Nightmare” samt Video veröffentlicht. Sie ist die nächste Auskopplung des Livealbums “Classic RoXX Live”, das am 20.5.2022 via Red Raven Music/Tonpool erscheint und das während der Pandemie in Berlin aufgenommen wurde.

Info: Mit der neuen Single “After the Nightmare (2021)” zelebriert The Dark Tenor den Geburtstag des Klassik-Rebellen Tschaikowski. Der Schwanensee verschwimmt mit Leichtigkeit und Brillanz in den von Billy Andrews geschriebenen Melodien und Texten! Denn, wer ein echter Künstler sein will, der muss leiden. So heißt es zumindest. Denn wer wahre Kunst erschaffen möchte, schöpft am besten aus einem eigenen intensiven und am besten tragischen Leben.

Das Album kann hier vorbestellt werden: https://www.thedarktenor.com/collections/musik

The Dark Tenor Classic RoXX Tour 2022 & 2023

01.12.22 Nordhorn, Alte Weberei

02.12.22 Bochum, Christuskirche

03.12.22 Leipzig, Peterskirche

10.12.22 Berlin, Kesselhaus (Akustische Weihnachten)

15.12.22 FFM, Batschkapp

16.12.22 Erfurt, Alte Oper

17.12.22 Ludwigsburg, Scala

29.12.22 Dresden, Alter Schlachthof

30.12.22 Berlin, Huxleys

10.03.23 Basel, Atlantis

11.03.23 Zürich, Moods

17.03.23 Hannover, Kulturkirche

18.03.23 Kaiserslautern, Kammgarn

23.03.23 Hamburg, Markthalle

24.03.23 Köln, Kulturkirche

25.03.23 München, Backstage Werk

26.03.23 Zwickau, Neue Welt

Tickets: https://www.thedarktenor.com/collections/tickets