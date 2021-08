THE DARK TENOR :: Neues Video zum Album-Release

Zum Release des neuen Albums “Johann – A J.S. Bach Story By Billy Andrews” hat THE DARK TENOR ein neues Performance Video zum ersten Track “When You Roar feat. @Queenz Of Piano” veröffentlicht. Nachdem er sich im vergangenen Jahr mit der “Ludwig”-EP vor dem Werk Ludwig van Beethovens verneigte, schickt The Dark Tenor nun mit “Johann” den zweiten Teil seiner Komponisten-Trilogie “Icons” hinterher.

Info: Mit der dreigeteilten “Icons”-Serie führt der in Berlin lebende Sänger, Komponist und Produzent fort, was er bereits 2014 auf seinem mit Gold ausgezeichneten Debütalbum “Symphony Of Light” begonnen hat. Nach über 230.000 verkauften Einheiten seiner drei Top 10-Alben und zwei Top 20-Releases, restlos ausverkauften Tourneen durch ganz Deutschland sowie TV-Auftritten bei “Carmen Nebel lädt ein”, dem “ZDF Fernsehgarten”, “Silvester am Brandenburger Tor” oder dem Box-Megaevent “Tyson vs. Klitschko” vor global über 40 Millionen Zuschauern widmet sich The Dark Tenor auf seinem neuen Album einem seiner wichtigsten Einflüsse: Johann Sebastian Bach.

The Dark Tenor – Winter Lights Tour 2021

22.10.2021 Memmingen, Kaminwerk

11.11.2021 Magdeburg, Johanniskirche

12.11.2021 Chemnitz, Carlowitz Congress Center

13.11.2021 Kassel, Kreuzkirche

14.11.2021 Schwerin, Schelfkirche

15.11.2021 Berlin, Columbia Theater

25.11.2021 Speyer, Gedächtniskirche

26.11.2021 Krefeld, Friedenskirche

27.11.2021 München-Taufk., Kulturzentrum

28.11.2021 Neuruppin, Kulturkirche

09.12.2021 Langen, Neue Stadthalle

10.12.2021 Kaiserslautern, Kammgarn

15.12.2021 Baden-Baden, Dock 1

16.12.2021 Bochum, Christuskirche

17.12.2021 Erfurt, Alte Oper

18.12.2021 Reichenbach, Neuberinhaus

21.12.2021 Hamburg, Fabrik

22.12.2021 Leipzig, Haus Leipzig

31.12.2021 Dresden, Alter Schlachthof

